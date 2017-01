Historischer Kalender – 6. Jänner

1492 – König Ferdinand von Aragon und Königin Isabella von Kastilien nehmen nach der muslimischen Niederlage feierlich von Granada Besitz.

1842 – Der erste britische Interventionsversuch in Afghanistan endet nach verlustreichen Kämpfen mit einem Debakel, es kommt zu einem Aufstand. (1855 anerkennen die Briten die Herrschaft des Emirs Dost Mohammed; 1878 marschieren abermals britische Truppen ein).

1907 – Die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori eröffnet in einer Arbeitersiedlung im römischen Stadtteil San Lorenzo ihr erstes "Kinderhaus". Sie will ihr Prinzip einer "selbsttätigen Erziehung" an noch nicht schulpflichtigen Kindern erproben.

1912 – New Mexico wird 47. Staat der USA.

1917 – In Zürich inszeniert Max Reinhardt Shakespeares "Sommernachtstraum".

1922 – In Mürren in der Schweiz findet das vom Engländer Arnold Lunn ausgeflaggte erste alpine Slalomrennen statt.

1957 – Chinas kommunistischer Staats- und Parteichef Mao Zedong (Mao Tse-tung) startet die Kampagne "Lasst hundert Blumen blühen, lasst hundert Schulen miteinander wetteifern". Gleichzeitig wendet er sich gegen die Stalin-Kritik in der Sowjetunion.

1962 – Die miteinander verfeindeten Prinzen von Laos, Souvanna Phouma, Souphanouvong und Boun Oum, werden zu Verhandlungen nach Genf eingeladen.

2002 – Argentinien wertet seinen Peso um 40 Prozent ab.

Geburtstage:

Jeanne d'Arc (Hl. Johanna von Orleans) (1412-1431)

Heinrich Schliemann, dt. Archäologe (1822-1890)

Gustave Dore, frz. Holzschneider/Maler (1832-1883)

August Oetker, dt. Unternehmer; 1903 Gründer der "Oetker-Gruppe" (1862-1918)

Alexandr Skrjabin, russ. Komponist (1872-1915)

Ferenc Szalasi, ung. Faschistenführer (1897-1946)

Franz Tumler, ital. Schriftsteller (1912-1998)

Gerhard Maletzke, dt. Kommunikationswiss. (1922-2010)

Pavle Zidar, slowenischer Schriftsteller (1932-1992)

Max Streibl, dt. Politiker (1932-1998)

Gösta Neuwirth, öst. Musiker/Komponist (1937- )

Paolo Conte, ital. Chansonsänger, Jazzmusiker und Komponist (1937- )

Andrea Ferreol, frz. Schauspielerin (1947- )

Daniel Mahrer, schwz. Skirennläufer (1962- )

Todestage:

Charlotte von Stein, enge Freundin Goethes und Schillers (1742-1827)

Louis Braille, franz. Blindenlehrer (1809-1852)

Julius Bernhard Stern, öst. Komponist und Dirigent (1858-1912)

Frederic Kardinal Etsou-Nzabi-Bamungwabi, Erzbischof von Kinshasa (1930-2007)

(APA, 6.1.2017)