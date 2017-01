Start-up-Kontaktstelle FinTech der FMA freut sich über rege Nachfrage

Finanzmarktaufsicht prüft derzeit drei Geschäftsmodelle

Vor drei Monaten hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) für Start-ups die Kontaktstelle FinTech ins Leben gerufen, nun wurde eine erste positive Bilanz gezogen. Bis zu drei Anfragen wöchentlich seien eingegangen und bearbeitet worden. "Gleichzeitig hat das Team der neuen Servicestelle Informationsgespräche mit 25 Marktteilnehmern durchgeführt, so die FMA am Donnerstag in einer Aussendung.

Videoidentifizierung und Geldwäscheprävention

Die Fragen hätten sich dabei auf die Konzessionspflicht von Geschäftsmodellen, Videoidentifizierung und Geldwäscheprävention, die EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD II sowie Crowdfunding und Outsourcing konzentriert.

Aktuell prüft die FMA drei Geschäftsmodelle von FinTechs.

Unter FinTech werden neue technologiebasiertes Finanzunternehmen verstanden. Sie wollen mobile Internet-Geräte für neue Geschäftsmodelle nutzen – und treten damit in Konkurrenz zu traditionellen Banken. (APA, 5.1. 2017)