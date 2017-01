Erneut neun pro-kurdische Politiker verhaftet

Haftbefehl gegen HDP-Politiker wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation"

Istanbul – Die türkischen Behörden gehen weiter gegen die pro-kurdische Oppositionspartei HDP in der Türkei vor. Gegen neun HDP-Politiker sei wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" Haftbefehl erlassen worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Donnerstag. Darunter seien die Parteivorsitzenden der Provinz Istanbul.

Erst vor rund einer Woche war die HDP-Vizechefin Aysel Tugluk unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft genommen worden. Tuluk ist zugleich Anwältin der Parteivorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag sowie von zehn weiteren HDP-Abgeordneten, die seit November unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft sitzen.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hält die HDP für den verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die HDP weist die Vorwürfe von sich. (APA, 5.1.2017)