Nvidia bringt neue Shield TV mit Google Assistant und 4k-Videos

Neue Streaming-Box mit Zugriff auf Amazon-Videos auf der CES vorgestellt

Nvidia hat auf der CES in Las Vegas die neue Generation von Shield TV präsentiert – eine Media-Box mit offener Plattform für Streaming, Gaming und künstliche Intelligenz. Die Box kommt mit der neuen Nvidia-AI-Home-Plattform und soll den Google Assistenten mit dem SmartThings Hub und dem Nvidia-Spot-KI-Mikrofon vereinen.

Üppiges Streaming-Angebot

Laut "Games-Mag" liefert die Box durch 4K-HDR-Unterstzützung eine Bildqualität mit drei mal höherer Leistung als es die momentanen Streamer auf dem Markt bisher konnten. Mit der Erweiterung um Amazon Video bietet Nividia ein größeres Angebot an Apps und medialen Inhalten. Darüber hinaus sollen auch Amazon Games, Netflix, YouTube, Google Play Movies und Vudu unterstützt werden.

nvidia

Shield wird zusätzlich eine Bandbreite an Videospielen zur Verfügung stellen. Durch die Spielebibliothek sollen bald Titel von Ubisoft – darunter fallen Titel wie "Watch Dogs 2", "Assassin’s Creed Syndicate" und "For Honor" – direkt auf dem Media-Streamer bereitstehen. Spiele anderer Publisher werden aber nicht fehlen. Unter anderen sind "The Witness", "Tomb Raider" und "Shadowgun Legends" geplant.

Künstliche Intelligenz bald an der Weltherrschaft

In den nächsten Monaten wird die TV-Box um einige Fähigkeiten für künstliche Intelligenz erweitert werden: Mit Google Assistant wird der hauseigene Fernseher um eine Freisprech-Integration ergänzt, wodurch die Fernbedienung durch Sprachbefehle ersetzt werden soll. Zusätzlich wird Google Assistant gewünschte Inhalte suchen und Fragen beantworten können. Nur Witze erzählen kann der persönliche Assistent noch nicht.

Shield TV soll noch im Lauf des Monats um rund 200 US-Dollar auf den Markt kommen. Im Lieferumfang sind auch eine Fernbedienung und der Game Controller enthalten. (rhe, 5.1.2017)