Leise kieselt der Schnee

Stefan Bogner und Jan Karl Baedeker präsentieren die eindrucksvollsten Alpenpässe in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien

Still und starr friert der Schmäh / winterlich glänzet der Wald / Freue Dich, d' Bergfahrt kommt bald / den Zündkerzen wird's warm / still schweigt Kummer und Charme / Hört nur, der Airbag erschallt / Achtung, bevor es dann knallt!"

Nein, so à la Bilhelm Wusch wird es mit dem richtigen Gefährt, der richtigen Ausrüstung und gutem Fahrstil weder bei Tal- noch der Abfahrt kommen, selbst wenn man bei akuter Schneelage die berühmtesten, berüchtigsten und vor allem die höchsten und steilsten Bergsattel und Gebirgsmassive der Alpen mit dem Auto erkundet. Im Gegenteil: Es gibt – abgesehen von imposanten Routen an sommerlich sonnengefluteten Küstenstraßen der Cote d'Azur, der Algarve, Kaliforniens oder Serpentinen entlang mallorquinischer, andalusischer oder walisischer Steilküsten – kaum etwas Erhabeneres, als sich im Winterfirn dem Horizont des Firmaments zu nähern.

Alpenpässe

Stefan Bogner und Jan Karl Baedeker präsentieren in Escapes – Winter die schönsten, herausfordernsten und eindrucksvollsten Alpenpässe und -straßen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Mildes Licht, zauberhafte Stimmungen. Schnee verdeckt die Pässe und Passagen, lässt Haarnadelkurven und Abhänge miteinander verschmelzen und hebt die besondere Schönheit von beidem hervor. In Wort und Bild werden Grossglockner, Grimsel, Timmelsjoch, Furka, die Silvretta-Hochalpenstraße, die Kaunertaler Gletscherstraße, der Gotthardpass, der Flexenpass, das Grödner Joch, Flüelapass, Stilfserjoch, Albulapass, Pordiopass und die Drei Zinnen gezeigt. Angesichts der Panoramen ist man schnell verführt, ad hoc eine Bergtour zu planen. Der Berg ruft ... (Gregor Auenhammer, 7.1.2017)