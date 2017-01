Grabner mit zwei Toren und einem Assist bei Rangers-Sieg

Villacher schon mit 16 Saisontreffern – Duell mit Freund Raffl klar an Grabner – Vanek verlor mit Detroit

Anaheim (Kalifornien)/Philadelphia (Pennsylvania) – Michael Grabner hat am Mittwoch in der National Hockey League (NHL) groß aufgespielt. Der Stürmer der New York Rangers erzielte beim 5:2-Auswärtssieg bei den Philadelphia Flyers zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Sein für Philadelphia stürmender Villacher Freund Michael Raffl verbuchte einen Assist. Thomas Vanek verlor mit den Detroit Red Wings bei den Anaheim Ducks mit 0:2.

Grabner bereitete zunächst das 1:0 durch Kevin Hayes (23.) vor, brachte die Rangers im turbulenten Schlussdrittel mit 3:0 voran (52.) und fixierte in der 58. Minute mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand. Der 29-Jährige ist mit 16 Treffern gemeinsam mit Chris Kreider bester Torschütze der Rangers. Obwohl noch nicht einmal Halbzeit im Grunddurchgang ist, ist es für Grabner nach Toren bereits seine drittbeste Saison in der NHL nach 2010/11 (34 Tore) und 2011/12 (20/jeweils im Trikot der New York Islanders).

Während sich die Rangers konstant im Spitzenfeld der Eastern Conference halten, ist bei den Flyers der Faden gerissen. Es war bereits die siebente Niederlage in den jüngsten acht Matches, nachdem ihre zehn Spiele währende Siegesserie zu Ende gegangen ist. Philadelphia nimmt damit im Rennen um das Play-off nur noch den letzten Wild-Card-Platz ein.

Bereits sieben Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze haben die Detroit Red Wings, die seit 1990/91 stets die K.o.-Phase erreicht haben. In Anaheim setzte sich für die Red Wings eine Negativserie fort: Detroit ist auswärts seit 19. Oktober bzw. 51 Powerplay-Situationen ohne Tor. (APA; 5.1.2017)

NHL-Ergebnisse von Mittwoch:

Philadelphia Flyers – New York Rangers 2:5

Anaheim Ducks – Detroit Red Wings 2:0

Florida Panthers – Winnipeg Jets 1:4

Dallas Stars – Montreal Canadiens 3:4 n.V.

Vancouver Canucks – Arizona Coyotes 3:0

Calgary Flames – Colorado Avalanche 4:1