Sony stellt seinen ersten OLED-Fernseher vor

Auch Abspielgerät für Blu-rays in Ultra-HD-Auflösung präsentiert – Displays kommen von LG

Sony steigt als zweiter großer Hersteller von TV-Geräten ins Geschäft mit OLED-Fernsehern ein. Die organischen Displays bieten ein besseres Bild dank hohem Kontrast und sattem Schwarz, sind aber immer noch deutlich teurer als herkömmliche LCD-Technik. Der südkoreanische Hersteller LG war bisher unter den großen Playern der einzige Verfechter der OLED-Technologie.

Display

In den Sony-Geräten werden voraussichtlich auch Displays von LG verbaut. Nun kündigte Sony auf der Technik-Messe CES in Las Vegas ein OLED-Modell in den drei Bildschirmdiagonalen 77, 65 und 55 Zoll (195, 164 und 139 cm) an. Preise gibt es noch nicht. Der japanische Konzern hatte 2007 als erster einen OLED-Fernseher gebaut. Der XEL-1 war aber mit einer Bildschirmdiagonale von elf Zoll klein und dafür teurer als viele große Fernseher.

Unter den weiteren CES-Neuheiten von Sony ist ein Abspielgerät für Blu-rays in der besseren Ultra-HD-Auflösung. Bisher sind nur wenige Modelle verschiedener Hersteller auf dem Markt, mit 399 Euro setzt Sony einen vergleichsweise günstigen Preis an. (APA, 5.1.2017)