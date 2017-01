Dienstleistungssektor in China mit starken Zahlen

Laut Index für Dezember

Peking – Der Dienstleistungssektor in China ist im Dezember so schnell gewachsen wie seit 17 Monaten nicht mehr. Der am Donnerstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des Datenanbieters Caixin kletterte auf 53,4 Punkte von saisonbereinigt 53,1 Zählern im November. Damit liegt das Barometer deutlich über der Wachstumsgrenze von 50 Punkten und auf dem höchsten Stand seit Juli 2015.

Die Daten dürften den Eindruck bekräftigen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit mehr Schwung in das neue Jahr gestartet ist. Zuletzt gab es vermehrt Signale, dass sich die Konjunktur in der Volksrepublik stabilisiert. (APA/Reuters, 5.1.2017)