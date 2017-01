Niederösterreicher bezwang Sam Groth in zwei Sätzen

Brisbane – Der Weltranglisten-Achte Dominic Thiem ist mit einem Zweisatz-Sieg in das mit 495.630 Dollar dotierte ATP-Hartplatzturnier in Brisbane gestartet. Nach einem Freilos in Runde eins bezwang der 23-Jährige den Australier Sam Groth mit 7:6(5),6:3. Im Viertelfinale trifft der Niederösterreicher nun auf den Bulgaren Grigor Dimitrov, der den Franzosen Nicolas Mahut ebenfalls in zwei Sätzen niederrang. (APA, 5.1.2016)