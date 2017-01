Tim Barrow neuer britischer EU-Botschafter

Von 2011 bis 2015 an Vertretung in Russland im Einsatz

London – Neuer britischer EU-Botschafter wird nach übereinstimmenden Medienberichten Tim Barrow, der von 2011 bis 2015 britischer Botschafter in Russland war. Der Diplomat löst demnach Ivan Rogers ab, der am Dienstag überraschend von seinem Amt zurückgetreten war. Ein Regierungssprecher wollte dazu am Mittwochabend in London zunächst keine Stellungnahme abgeben.

Rogers hatte für Aufsehen mit der Einschätzung gesorgt, die Verhandlungen über ein Abkommen Großbritanniens mit der Europäischen Union zur Regelung des EU-Austritts könnten zehn Jahre dauern. Das hatte ihm scharfe Kritik von Brexit-Befürwortern eingebracht. (APA, dpa, 4.1.2017)