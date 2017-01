Republikaner wollen Obamas Gesundheitsreform rückgängig machen

Trump plant Pressekonferenz am 11. Jänner

Washington – Das Parlament der USA hat seinen Betrieb wieder aufgenommen – und die Konservativen machen mit der geplanten Abschaffung von Barack Obamas Gesundheitsreform gleich ernst. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, erklärte am Dienstag (Ortszeit), die zuständigen Ausschüsse hätten bis zum 27. Jänner Zeit, entsprechende Gesetze zu verabschieden.

Dann würde eine einfache Mehrheit im Senat reichen, um die als "Obamacare" bekannte Reform des scheidenden demokratischen Präsidenten auszuhöhlen, wie die Zeitung "New York Times" berichtete.

Der Start in die neue US-Parlamentssaison hatte schon im Vorfeld für großen Wirbel gesorgt – und für den ersten Streit zwischen dem künftigen Präsidenten Donald Trump und seiner republikanischen Partei. Die konservativen Abgeordneten im Repräsentantenhaus hatten sich zuvor darauf geeinigt, bei der Auftaktsitzung am Montag eine unabhängige Ethikbehörde zur Beaufsichtigung von Abgeordneten abzuschaffen. Sie sollte durch eine neue Beschwerde-Instanz ersetzt werden, die dem Ethikkomitee des Repräsentantenhauses selbst unterstellt ist.

Trump kritisierte diese Haltung auf Twitter scharf – und setzte sich durch. Nach seiner Kritik ließen die Republikaner ihre Pläne fallen. In einem eilig anberaumten Treffen am Dienstag strichen sie die entsprechende Passage aus einem Maßnahmenpaket.

Die Ethikbehörde war 2008 nach mehreren Korruptionsskandalen geschaffen worden, in deren Folge drei Kongressabgeordnete im Gefängnis gelandet waren.

Zudem wurden die neu gewählten Senatoren und Kongressabgeordneten vereidigt. Der Republikaner Paul Ryan wurde als Vorsitzender des Abgeordnetenhauses wiedergewählt. Der 46-Jährige hatte den Posten bereits vor mehr als einem Jahr übernommen und sich rasch als politisches Schwergewicht etabliert.

Trump kündigte unterdessen an, am kommenden Mittwoch (11. Jänner) seine erste Pressekonferenz seit Juli zu geben. Am Tag zuvor will sich der scheidende Präsident Obama mit einer großen Rede von den Amerikanern verabschieden. Trumps Äußerungen beschränken sich seit seinem Wahlsieg im November größtenteils auf den Kurznachrichtendienst Twitter. (APA, dpa, 4.1.2016)