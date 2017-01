TV- und Radiotipps für Freitag, 6. Jänner

Moderne Zeiten, Operation Naked, André Hellers Menschenkinder: Erwin Pröll, Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All, The Tonight Show, Luther

6.30 SLAPSTICK

Moderne Zeiten (Modern Times, USA 1936, Charles Chaplin) Charlie, der Tramp, gerät in die Arbeitswelt der modernen Massengesellschaft. Am Fließband einer Fabrik, dann im Räderwerk der Maschine, später als Testperson eines "Frühstücksautomaten" und als unfreiwilliger Streikführer erlebt er die Absurdität eines reglementierten Lebens. Auch das kleine Paradies, das er für sich und ein armes Waisenmädchen errichtet, erweist sich als trügerisch. Chaplins zweiter Tonfilm (in dem er sich über das gesprochene Wort als Kommunikationsträger lustig macht) wirkt – auch mit der entwaffnenden Naivität des Helden – wie Sand im Getriebe. Der Film wurde seinerzeit in Deutschland und Italien wegen "kommunistischer Tendenzen" verboten. Wer nicht gern früh aufsteht, hat um 16.55 Uhr noch einmal die Gelegenheit, diesen Klassiker zu sehen. Bis 7.55, 3sat

18.25 ALLWISSENDER DATENMÜLL

Operation Naked (D 2016, Mario Sixtus) Michelle Spark macht aus ihrem Mangel ein Geschäft: Sie kann sich keine Gesichter merken. Mit einer Datenbrille ist es ihr möglich, nicht nur Identitäten, sondern auch alles Private abzulesen. Die deutsche Gesellschaft ist entzweit: Die Geschichte wird als Collage aus TV-Formaten und Moderationen erzählt. Bis 19.15, 3sat

19.15 DOKUMENTATION

Schöne neue Welt Mit welchen Ideen die Visionäre der kalifornischen Hightech-Firmen die Welt verändern wollen und welche Folgen das haben wird. Bis 20.00, 3sat

19.52 DOKUMENTATION

Feierabend: Vertrauen ins Leben Über den Lehrer, Schriftsteller und Standard-Kolumnisten Niki Glattauer. Von Michael Cencig. Bis 20.05, ORF 2

20.15 GESPRÄCH

André Hellers Menschenkinder: Erwin Pröll Die Gäste in Hellers Redesendung dürfen ungebremst aus ihrem Leben erzählen. Das sollte für den niederösterreichischen Landeshauptmann kein Problem sein. Über seine Kindheit als Sohn von Weinbauern, erste Schritte auf dem politischen Parkett, Wünsche für die Zukunft und Ansichten zu Leben und Tod. Bis 21.15, ORF 3

20.15 AUSSICHTSLOS

Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All (The Andromeda Strain, USA 1971, Robert Wise) Ein weiterer Programmpunkt an diesem so ereignisreichen Science-Fiction-Thementag von 3sat: Ein pessimistischer Scifi-Film aus den 1970er-Jahren: Nahe einer US-Kleinstadt stürzt eine Raumsonde ab, die Folge ist eine tödliche Virusepidemie – Wissenschafter arbeiten in einem unterirdischen Labor gegen die Zeit. "Ein Sciencefictionfilm, in dem es dazugehört, dass das Publikum nicht versteht, was die Wissenschafter erklären, in dem das Bild der Wissenschaft weder schwarz noch weiß ist ..." (Frieda Grafe). Bis 22.20, 3sat

anspruchsvolle filme

21.00 DOKUMENTATION

Mora – Gib dir echt Zeit: Der Schmuckdesigner Entschleunigungsfernsehen liegt ein bisschen im Trend: Auf ARD Alpha kann man einem Schmuckdesigner zuschauen und verfolgen, wie sich Stein an Stein legt. Das ist wirklich nur scheinbar nicht viel. Bis 21.45, ARD Alpha

21.45 DOKUMENTATION

Express Yourself Madonnas Blond Ambition Tour (1990) schreckte die Öffentlichkeit: Der Superstar setzte sich bei der Welttournee provokativ für die Rechte Homosexueller ein. Mit dabei waren ihre sieben Tänzer, alle blutjung, fast alle schwul. 25 Jahre später treffen die sechs verbliebenen Tänzer nun erstmals aufeinander und erzählen, wie es ihnen nach der Tournee ergangen ist. Bis 22.45, Arte

foto: arte/swr "Strike a Pose": Tänzer Oliver Crumes war vor 26 Jahren mit Madonna auf ihrer Welttournee. Er und der Rest der coolen Gang erinnern sich und erzählen, was seither passierte: "Express Yourself", 21.45, Arte.

23.00 LATE NIGHT

The Tonight Show Gäste bei Jimmy Fallon sind die Schauspielerin Ruth Negga sowie Martin Short und Steve Martin, zwei Giganten des komischen Fachs. Bis 23.45, One

23.10 KRIMISERIE

Luther Eine der faszinierendsten Figuren der stilprägenden Serie The Wire war die Figur des Stringer Bell. Ein schwarzer Drogenboss, der zu cooler strategischer Kraft fand und sich schließlich in ökonomischer Lehre unterweisen ließ. Idris Elba spielte ihn. Als Ermittler der BBC-Serie Luther überstrahlt er alles einmal mehr, so sehr, dass über etwaige Schwächen in der Geschichte großzügig hinweggesehen werden kann. Hier ist der Polizeidetektiv in Staffel vier angelangt, die nur eine Folge, dafür in Spielfilmlänge beinhaltet. Ein kannibalistischer Serientäter muss gefasst werden. Bis 0.55, ZDF