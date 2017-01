Was US-Universitäten unter Trump zu befürchten haben

An zahlreichen amerikanischen Universitäten finden Veranstaltungen statt, die versuchen, die aufgebrachten Lehrenden und Studierenden zu beruhigen. Auch wenn der ungeheure Rechtsruck nicht schlagartig das Land verändern wird, so sind nicht nur Untergangspropheten davon überzeugt, dass Trumps Präsidentschaft auch die Bildungslandschaft massiv in Mitleidenschaft ziehen wird. (Gregor Thuswaldner, 4.1.2017)

Dass Trump für Bildung nichts übrig hat, hat er weitgehend demonstriert. Das war natürlich auch mit ein Grund, warum er hauptsächlich von Amerikanerinnen und Amerikanern gewählt wurde, die nie eine Universität besucht haben. Die antiintellektuellen Tendenzen in den USA haben mit Trumps Wahl wieder einen Aufschwung erlebt, was sich auch auf die Bildungspolitik auswirken wird, weil nun der amerikanische Kongress, der republikanisch dominiert wird, höchstwahrscheinlich mit Trumps Unterstützung die Budgets der staatlichen Universitäten kürzen wird. Mit der Ernennung von Betsy DeVos zur Bildungsministerin, die wenig vom staatlichen Bildungssystem hält und auf sogenannte Vetragsschulen ("Charter Schools") setzt, hat Trump bereits signalisiert, in welche Richtung die Bildungspolitik gehen wird.

Gregor Thuswaldner (geb. 1973 in Salzburg) ist Dean of Arts and Sciences und Professor of Humanities an der North Park University in Chicago, Mitglied der PEN-Clubs in Österreich und den USA sowie Vice-President-elect der Austrian Studies Association.