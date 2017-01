Flüchtlinge kehren nach Aleppo zurück

UNHCR: Allein in den letzten zwei Tagen 2.200 Familien zurückgekehrt – Verhandlungen in Astana ab 23. Jänner

Aleppo/Damaskus – Rund zwei Wochen nach der Rückeroberung Ost-Aleppos durch die syrischen Regierungstruppen kehren die ersten Flüchtlinge in die einst von Rebellen kontrollierten Stadtteile zurück. Sie trotzen der Eiseskälte, die in Nordsyrien herrscht und vor der sie in den zerbombten Gebäuden kaum Schutz finden.

Allein in den vergangenen beiden Tagen seien rund 2.200 Familien in den Stadtteil Hanano zurückgekehrt, berichtet Sadschad Malik vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR der Nachrichtenagentur Reuters aus Aleppo. "Die Menschen kommen nach Ost-Aleppo, um zu schauen, ob ihre Geschäfte, ihre Häuser noch stehen und ob sie nicht geplündert wurden", sagt der Syrien-Beauftragte des UNHCR. "Sie wollen ausloten, ob sie wirklich zurückkehren sollten."

Zehntausende geflüchtet

Zehntausende waren vor den Kämpfen in den Westteil der Stadt oder andere Gebiete geflüchtet, rund 35.000 Kämpfer und Zivilisten waren Mitte Dezember von der Regierung in Konvois aus Ost-Aleppo evakuiert worden. Wer jetzt nach Ost-Aleppo zurückkommt, wird mit erbärmlichen Lebensbedingungen konfrontiert, weswegen die UN die Menschen auch nicht zur Rückkehr ermutigt. Krankenhäuser, Schulen, Wohnhäuser und Straßen sind durch den monatelangen Bomben- und Granatenhagel ebenso zerstört wie die beiden Haupt-Wasserwerke der einstigen Wirtschaftsmetropole des Landes. Das Ausmaß der Zerstörung übertreffe alles, was er in Kriegsgebieten wie Afghanistan und Somalia gesehen habe. "Es ist schlicht unvorstellbar", berichtet Malik.

In Aleppo sei es extrem kalt. "Die Häuser, in die die Menschen zurückkehren, haben weder Fenster noch Türen noch Kochgelegenheiten", beschreibt Malik die Zustände. Der Wiederaufbau werde lange dauern. Hilfe sei dringend nötig, damit nicht noch mehr Menschen stürben.

UN verteilt Planen und Schlafsäcke

Vordringlichste Aufgabe sei es, die Menschen vor der Kälte zu schützen und mit Nahrung zu versorgen, sagt Malik. Die UN verteilten Plastikplanen, mit denen die Rückkehrer Fensterhöhlen abdichten könnten, sowie mit Matten und Schlafsäcken. So könnten sie erst einmal ein Zimmer ihrer alten Wohnung wieder nutzen. Partnerorganisationen versorgten 21.000 Menschen zweimal pro Tag mit warmem Essen, 40.000 erhielten jeden Tag einen Laib Brot. Über 1,1 Millionen Menschen hätten wieder Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mobile Krankenstationen seien eingerichtet und funktionierten, über 10.000 Kinder seien gegen Polio geimpft worden.

Eine besondere Aufgabe bestehe darin, Tausende Kinder, die wegen des Krieges nicht zur Schule gehen konnten, wieder in das Schulsystem zu integrieren. Dafür müsse aber in besonderen Förderkursen erst einmal ihr Vertrauen wiederhergestellt werden, sagt Malik.

Gespräche in Astana am 23. Jänner

Die neuen syrischen Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana sollen nach türkischen Angaben am 23. Jänner beginnen. Zur Vorbereitung erwarte die Türkei an diesem Montag und Dienstag russische Experten in Ankara, erklärte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch in einem Gespräch mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

"Wir werden uns sehr um eine politische Lösung bemühen", sagte er. Bisher hatte es geheißen, das Treffen in Astana solle am 15. Jänner beginnen. Die Türkei und Russland hatten eine Waffenruhe ausgehandelt, die am vergangenen Freitag in Kraft getreten war. Aufständische werfen den Regierungstruppen jedoch permanente Verstöße gegen die Feuerpause vor. Zwölf Milizen stoppten deswegen sämtliche Vorbereitungsgespräche für die Verhandlungen in Astana. Russland unterstützt Syriens Machthaber Bashar al-Assad, die Türkei sunnitische Rebellen.

(APA, Reuters, 4.1.2016)