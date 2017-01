Cornelia Hütter schwer verletzt

24-Jährige erleidet bei Trainingssturz Bänderrisse im rechten Knie, weitere Leistungsträgerin im ÖSV-Team muss Saison vorzeitig beenden

Saalbach – Das Verletzungspech bleibt dem ÖSV-Frauenteam treu. Am Mittwoch zog sich Cornelia Hütter beim Super-G-Training in Saalbach eine schwere Knieverletzung zu. Nach einem Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie, sowie einen Riss des Innen- und Außenmeniskus ist die Saison für die 24-Jährige vorbei.

"Wir haben heute bei guten Bedingungen trainiert. Bei der Landung hat das Knie nachgegeben und ich bin direkt ins nächste Tor gefahren und gestürzt. Sicher ist die Diagnose ein großer Schock für mich. Ich hatte noch nie eine schwerere Verletzung", sagte Hütter in einer ersten Reaktion.

Nach dem Ausfall von Eva-Maria Brem und Carmen Thalmann fällt damit eine weitere Leistungsträgerin in der WM-Saison aus.

Hütter hatte mit Platz zwei in der Abfahrt von Val d'Isère am 17. Dezember für den bisher einzigen Stockerlplatz der Österreicherinnen in dieser Saison gesorgt. (red, 4.1. 2017)