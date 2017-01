Österreichische Kunstpreise vergeben

Sabine Gruber, Dorit Margreiter und Linda Wolfsgruber unter Ausgezeichneten

Wien – Am 25. Jänner werden der Österreichische Kunstpreis 2016 und erstmals auch der Hans-Hollein-Kunstpreis verliehen. Dabei stehen die Gewinner der hoch dotierten Auszeichnungen bereits fest, die im Dachfoyer der Hofburg vom Bundeskanzleramt verliehen werden. Sabine Gruber erhält den Preis in der Sparte Literatur, Friedl vom Gröller-Kubelka jenen in der Kategorie Film.

Freuen können sich auch Heinrich Dunst (Bildende Kunst), Linda Wolfsgruber (Kinder- und Jugendliteratur), Michael Mauracher (Fotografie), Christoph Cech (Musik) sowie Dorit Margreiter (Video- und Medienkunst). Und auch die Kulturinitiative Schmiede Hallein wird für ihre Arbeit gewürdigt. Die Auszeichnungen sind mit mittlerweile einheitlich 15.000 Euro dotiert und werden "etablierten Künstlerinnen und Künstlern für ihr umfangreiches, international anerkanntes Gesamtwerk zuerkannt".

Architekt Hermann Czech, einstmals Assistent von Hans Hollein, erhält überdies als erster den neu installierten Hans-Hollein-Kunstpreis. Dieser ist ebenfalls mit 15.000 Euro dotiert und wird in Würdigung des 2014 verstorbenen Stararchitekten an ein umfangreiches, international anerkanntes Werk vergeben. (APA, 4.12.2016)