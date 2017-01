Kombinierer Manninen (38) gibt Comeback

Finnischer Weltcup-Rekordsieger tritt am Wochenende in Lahti an – und vielleicht auch bei der WM

Lahti – Hannu Manninen will es noch einmal wissen. Knapp sechs Jahre nach seinem Karriereende und 23 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt gibt der 38-jährige Finne ein Comeback im Weltcup der nordischen Kombinierer.

Schon am kommenden Wochenende tritt der Weltcup-Rekordsieger bei seinem Heim-Weltcup in Lahti an. Auch einen Einsatz bei der Weltmeisterschaft, ebenfalls in Lahti (22. Februar bis 5. März), schloss der viermalige Sieger des Gesamtweltcups nicht aus.

Manninen hofft auf Top-15-Platz

"An einem guten Tag habe ich vielleicht die Chance auf einen Platz unter den besten zehn bis 15", sagte Manninen, der 2011 nach 48 Einzel-Siegen und vier Erfolgen im Gesamtweltcup (2004 bis 2007) seine Karriere beendet hatte.

Beide Rekorde werden derzeit von Olympiasieger Eric Frenzel gejagt: Der Deutsche steht ebenfalls bei vier Kristallkugeln sowie 34 Weltcup-Siegen. "Es wird interessant sein zu sehen, was der Unterschied zwischen Eric und mir ist", sagte Manninen.

Zweites Comeback

Manninen hatte schon 2008 erstmals seine Karriere beendet, war 2009 aber noch einmal für kurze Zeit zurückgekehrt und hatte dabei noch drei weitere Siege gefeiert.

2002 holte Manninen mit dem finnischen Team Olympia-Gold. Insgesamt gewann der Finne aus Rovaniemi neun Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften – aber nur eine im Einzel: Gold im Sprint bei der WM 2007 in Sapporo. (sid, red, 4.1.2017)