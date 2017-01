Sturmschäden und Verkehrsbehinderungen durch Schnee

"Mühlviertel versinkt im Schnee", twitterte oberösterreichische Polizei – Sturmschäden im Osten Österreichs

Wien/Klosterneuburg/Linz/Offenbach/St. Andrä-Wördern – Neuschnee hat am Mittwoch in Oberösterreich mehrfach zu Verkehrsbehinderungen geführt. Hauptbetroffen waren nach Angaben des Arbö Straßen im Innviertel, im Mühlviertel und im Seengebiet. Auf der Leonfeldener Straße (B126) herrschte Kettenpflicht für Lkw über 7,5 Tonnen, der Haselgraben – die Stadteinfahrt nach Linz – war gesperrt. "Das Mühlviertel versinkt im Schnee", twitterte die Polizei. Schwerfahrzeuge saßen auch immer wieder auf der Böhmerwald Straße (B38) zwischen Freistadt und Rohrbach im Mühlviertel fest.

An der Innkreisautobahn (A8) war die Ausfahrt Suben Arbö-Informationen zufolge wegen hängen gebliebener Lkw gesperrt. Schwerfahrzeuge saßen auch immer wieder auf der Böhmerwald Straße (B38) zwischen Freistadt und Rohrbach im Mühlviertel fest. An der Westautobahn war die Ausfahrt Sankt Georgen im Attergau ebenfalls wegen eines hängen gebliebenen Lkw blockiert. Größer als in Oberösterreich waren die Verkehrsprobleme im benachbarten Bayern. Dort sei es auf der 150 Kilometer langen Autobahn von Passau nach Regensburg zu Verzögerungen von bis zu zwei Stunden gekommen, berichtete der Arbö. Auf zahlreichen österreichischen Passstraßen galt Kettenpflicht für alle Kfz.

Schäden bei Franz-Josefs-Bahn

Sturmtief Axel hatte Mittwochfrüh auf der Franz-Josefs-Bahn in Niederösterreich für Probleme gesorgt. Äste waren in die Oberleitung und auf die Gleise gefallen, teilte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf Anfrage mit. Dadurch war der Abschnitt zwischen Klosterneuburg-Weidling und St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) ab 5 Uhr zum Teil nur eingleisig befahrbar.

In Wien-Ottakring stürzte ein etwa 15 Meter hoher Baum auf einen geparkten Pkw. Die Feuerwehr zerkleinerte den Baum mit Motorsägen. Personen wurde im Zuge des Einsatzes nicht verletzt, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Für die Dauer des Einsatzes war der betroffene Straßenbereich in der Johann-Staud-Straße für den Verkehr gesperrt.

Plakat auf Votivkirche löste sich zum Teil

Bedingt durch den Sturm hat sich am Mittwochvormittag ein Gerüstplakat an der Wiener Votivkirche an einigen Stellen gelöst und drohte abzureißen. Höhenretter der Berufsfeuerwehr mussten zwei Bahnen im Ausmaß von drei mal 15 Metern entfernen und mehrere weitere wieder befestigen. Der Einsatz mit 14 Mann nahm fast zwei Stunden in Anspruch.

Bis zum frühen Nachmittag kam die Wiener Feuerwehr auf 150 Einsätze – das sind nach Angaben von deren Sprecher Michael Wagner doppelt so viele wie an einem ganzen Tag.

Sturmspitzen in Ostösterreich

Auf der Jubiläumswarte am Stadtrand von Wien wurden auf 450 Metern Höhe Spitzenwerte von 131 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf dem Buchberg im niederösterreichischen Wienerwald waren es auf 460 Metern 130 km/h. Zum Vergleich: Auf dem Sonnblick in 3.109 Metern Seehöhe waren es 119,5 km/h. Das geht aus der Liste der Messwerte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik von Mittwochfrüh hervor.

Jubiläumswarte und Buchberg lagen damit an zweiter und dritter Stelle der Windspitzen der vorangegangenen 24 Stunden – nach dem "traditionell" sturmumtosten Feuerkogel in Oberösterreich. Dort registrierte eine Messstelle 137 km/h. Der vierthöchste Wert wurde auf dem Jauerling in Niederösterreich gemessen, wo der Wind in 955 Metern Höhe so stark blies wie auf dem Sonnblick. Auf der Hohen Warte in Wien erreichte der Wind 104 km/h.

Die nächsten Stunden gehen turbulent weiter, hieß es Mittwochvormittag von Ubimet. Selbst in den Niederungen seien für Nachmittag Windspitzen von mehr als 110 km/h möglich, dazu müsse man in höheren Lagen mit massiven Schneeverwehungen rechnen.

Ostsee: Schwere Sturmflut erwartet

Stürmisch ist es auch in Deutschland. Tief Axel soll zunächst mit orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometer über Norddeutschland ziehen. Auf die deutsche Ostseeküste könnte am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag die schwerste Sturmflut seit mehr als zehn Jahren zurollen. Ursache ist nicht nur das Tief Axel – auch führt die Ostsee zurzeit besonders viel Wasser, weil der Westwind in den vergangenen Tagen viel Nordseewasser in das Nachbarmeer gedrückt hat. Im Schienenverkehr gab es trotz des Wetters zunächst keine größeren Behinderungen. "Bis jetzt ist nichts Ungewöhnliches passiert", sagte ein Bahnsprecher am frühen Mittwochmorgen. (APA, red, 4.1.2017)