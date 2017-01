Teils erhebliche Lawinengefahr in Österreich

Neuschnee und Sturm erwartet – Gefahr soll sich verschärfen

Graz/Linz/Salzburg/St. Pölten/Wien – Die Lawinengefahr in Niederösterreich – konkret in den Ybbstaler und in den Türnitzer Alpen sowie im Rax-/Schneeberggebiet – steigt im Laufe des Mittwochs von mäßig auf erheblich an. Eine Schneebrettauslösung sei bereits bei geringer Zusatzbelastung möglich, teilte der Lawinenwarndienst Niederösterreich mit. Am Donnerstag soll sich die Gefahr demnach weiter verschärfen. Erwartet wurden Neuschnee und Sturm.

Auch aus Oberösterreich – sowohl im Osten als auch im Westen – meldeten die österreichischen Lawinenwarndienste Mittwochfrüh Lawinenwarnstufe drei, was "erhebliche Lawinengefahr" bedeutet. Die gleiche Einstufung gilt für die Niederen und die Hohen Tauern in Salzburg. Auch in der Steiermark besteht zum Teil erhebliche Lawinengefahr. Warnstufe drei auf der fünfteiligen Skala bedeutet, dass die Schneedecke an vielen Steilhängen nur mäßig bis schwach verfestigt ist und eine Lawine bereits bei geringer Zusatzbelastung abgehen kann und fallweise auch spontane Lawinen möglich sind.

In Vorarlberg meldete der Lawinenwarndienst noch geringe Lawinengefahr, die im Laufe des Tages in höheren Lagen auf Stufe zwei ("mäßig") ansteigt. (APA, red, 4.1.2017)