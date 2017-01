Indische Polizei ermittelt wegen sexueller Übergriffe zu Silvester

"Glaubhaftes Beweismaterial" über massenhafte Angriffe auf Frauen im Stadtzentrum von Bangalore

Bangalore – Die indische Polizei hat Ermittlungen zu sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Bangalore eingeleitet. Die Beamten hätten "glaubwürdiges Beweismaterial" vorliegen und deshalb eine Untersuchung gestartet, erklärte die Exekutive der indischen Metropole am späten Dienstagabend.

Demnach wurden Aufnahmen von 45 Überwachungskameras im Stadtzentrum ausgewertet, wo Hunderte am Wochenende das neue Jahr begrüßt hatten. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben, ob Frauen in der Silvesternacht in Bangalore verfolgt, betatscht, sexuell belästigt und ausgeraubt wurden.

In sozialen Netzwerken waren bereits Videoaufnahmen aufgetaucht, die Frauen zeigen, die weinen und um Hilfe rufen. Bei den Vorfällen wurden Erinnerungen an die Silvesternacht in Köln vor einem Jahr wach. Auch dort waren zahlreiche Frauen belästigt und bestohlen worden.

Minister kritisierte Kleidungsstil

Am Dienstag sorgte ein Regierungsvertreter des indischen Staates Karnataka, in dem Bangalore liegt, mit Äußerungen für Empörung, der "westliche" Kleidungsstil von Frauen sei der Grund für die sexuellen Übergriffe gewesen. Von der Zentralregierung wurde er dafür scharf kritisiert. Sie versprach, die Taten aufzuklären.

In Indien gibt es immer wieder schwere sexuelle Übergriffen auf Frauen sowie Gruppenvergewaltigungen. Im Dezember 2012 war in Neu Delhi eine Studentin Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden, sie starb wenige Tage nach dem Übergriff an ihren schweren Verletzungen. Danach ging eine Protestwelle durch das Land, die entsprechenden Gesetze wurden verschärft. (APA, 4.1.2017)