Fox-News-Star Megyn Kelly vor Wechsel zu NBC

Die Moderatorin des konservativen Kabelkanals wurde laut "New York Times" abgeworben

New York – Megyn Kelly, Star-Moderatorin des rechten Kabelsenders "Fox News", steht vor einem Wechsel zum TV-Sender NBC. Das berichtet die "New York Times" am Dienstagabend. Laut dem Bericht versuchte "Fox News" die Moderatorin mit einem angebotenen Jahresgehalt von rund 20 Millionen Dollar zu halten – jedoch ohne Erfolg.

Kelly soll demnach eine eigene Nachrichtensendung im Tagesprogramm von NBC bekommen. Nähere Details sind jedoch nicht bekannt.

Kelly gehörte zu jenen Mitarbeiterinnen bei "Fox News", die den mittlerweile entlassenen "Fox News"-Chef Roger Ailes in einer internen Untersuchung wegen des Vorwurfes der sexueller Belästigungen belastete. (red, 3.1.2016)