Die Filmstarts der Woche

foto: sony

Passengers (USA 2016, 120 min)

Regie: Morten Tyldum

Mit: Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Aurora Perrineau

Der norwegische Regisseur Morten Tyldum ("The Imitation Game") schickt mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence auf einen Trip ins All: Mehr als 5.000 Menschen werden von der Erde ausgesandt, um auf einem fernen Planeten eine neue Kolonie zu gründen. Für die 120 Jahre dauernde Reise werden die Passagiere des Raumschiffs "Avalon" in einen Kälteschlaf versetzt. Sie sollen erst aufwachen, wenn der Landeanflug beginnt. Doch Jim und Aurora werden viel zu früh wach. Als Versuche, sich wieder zu konservieren oder Kontakt zur Erde herzustellen, fehlschlagen, arrangieren sich die beiden mit ihrem Schicksal und verlieben sich ineinander. Doch ein dunkles Geheimnis bedroht ihre Beziehung und ein Schaden am Raumschiff bald ihr Leben...