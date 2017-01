Gerald Melzer ringt Mathieu nieder

Achtelfinale mit Murray winkt dem Österreicher in Doha

Doha – Gerald Melzer ist erfolgreich in die neue Tennis-Saison gestartet. Der Niederösterreicher setzte sich am Dienstag in der ersten Runde des ATP-Turniers von Doha in drei Sätzen 6:7(2),6:3,6:2 gegen den Franzosen Paul-Henri Mathieu (ATP-Nr. 73) durch. Der Niederösterreicher wird es im Achtelfinale damit voraussichtlich mit dem Weltranglisten-Ersten Andy Murray zu tun bekommen.

Der Brite bestritt seine erste Partie gegen den Franzosen Jeremy Chardy später am Nachmittag (MEZ). Es wäre das erste Duell von Melzer mit Murray auf ATP-Ebene. (APA; 3.1.2017)