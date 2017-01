"Celebrity Apprentice": Schwarzenegger ist der neue Trump

Künftiger US-Präsident bleibt weiter Produzent der US-Fernsehshow

Los Angeles – Der Schauspieler und kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (69) hat sein Debüt in Donald Trumps Casting-Show "Celebrity Apprentice" gefeiert. Schwarzeneggers Slogan in der Show, in der Prominente ihren Geschäftssinn unter Beweis stellen müssen, lautet: "You're terminated. Get to the chopper" ("Du bist gekündigt. Geh' zum Hubschrauber").

In der am Montag ausgestrahlten ersten Folge der mittlerweile 15. Staffel beim US-Sender NBC mussten einem Bericht des "Hollywood Reporter" zufolge zwei Teams eine Make-up-Kollektion des früheren Supermodels Tyra Banks vorstellen. Sowohl die von der Videoplattform YouTube bekannte Carrie Keagan als auch Sängerin Carnie Wilson sind schließlich ausgeschieden.

arnold schwarzenegger

Der künftige US-Präsident Trump war elf Jahre lang Gastgeber der Show und hatte die Rolle vergangenes Jahr abgegeben, bleibt ihr als Produzent aber weiter verbunden. Das "Forbes"-Magazin schätzt, dass Trump für die 16 Folgen zählende Staffel eine Gage von insgesamt 7,4 Millionen Dollar (7,1 Mio Euro) erhalten wird. In der Vorgänger-Serie "The Apprentice" ließ Trump Kandidaten um einen Ausbildungsplatz buhlen. Verlierern schleuderte er stets den Satz "You're fired!" ("Du bist gefeuert") entgegen. (APA, 3.1.2017)