TV- und Radiotipps für Mittwoch, 4. Jänner

18.15 REISEN

Sansibar – Archipel der weißen Segel Die Dokumentation von Peter Weinert zeigt das Leben und den Alltag im Sansibar-Archipel. Über die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, etwa zwölf Prozent der Kinder sind unterernährt. Bis 19.00, 3sat

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Autoverkauf mit Folgen Eine Frau aus Salzburg verkaufte Anfang 2016 ihren Pkw. Wenige Tage nach der Fahrzeugübergabe trat ein Motorschaden auf. Obwohl die Haftung für etwaige Mängel vertraglich ausgeschlossen war, strengte der Käufer einen Prozess an und verlangte eine Rücknahme des Wagens. Markus Waibel berichtet, wie der Fall ausgegangen ist. 18.51, ORF 2

19.20 MALEREI

Der Meisterfälscher (3/5) In dieser Folge porträtiert Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi den deutschen Komiker und Autor Hape Kerkeling in seiner italienischen Wahlheimat Umbrien. Er stellt ihn im Stile von Henri de Toulouse-Lautrec dar. Bis 19.50, 3sat

20.15 SCIENCE-FICTION

Avatar – Aufbruch nach Pandora (USA 2009, James Cameron ) Auf dem Mond Pandora lebt das liebe Volk der Na'vi. Ex-Marine Jake Sully nimmt an einem Programm teil, das ihn mithilfe eines Avatars mitten in dieses Ökoparadies eintauchen lässt. Doch das Idyll ist bedroht von einer skrupellosen Regierung, die die Bodenschätze Pandoras für sich gewinnen will. Mit Sam Worthington als Jake Sully. Ausgezeichnet mit drei Oscars. Zu Recht. Bis 22.45, ORF 1

20.15 NATUR

Terra Mater: Wildnis Yellowstone Die Dokumentation beobachtet das Leben der Bisons, Bären und Wölfe in Amerikas ältestem und bekanntestem Nationalpark und zeigt ihr Leben im Laufe der Jahreszeiten. Die klirrende Kälte des Winters mit Temperaturen bis zu minus 40 Grad und einer oft zehn Meter dicken Schneedecke zwingt die Tiere dazu, ausgefeilte Taktiken zu entwickeln. Bis 22.05, Servus TV

20.15 ABENTEUER

Die drei Musketiere (Les Trois Mousquetaires, GB/USA 1973, Richard Lester) Der Bauernsohn d'Artagnan ist ein bisserl tollpatschig, aber umso abenteuerlustiger. Und im Fechten macht ihm sowieso niemand etwas vor. Er wird Rekrut bei König Ludwigs Musketieren. Mit seinen Freunden Athos, Aramis und Porthos macht er dem bösen Kardinal Richelieu einen Strich durch die Rechnung. Mit Michael York, Oliver Reed und Richard Chamberlain. Im Anschluss um 22.05 Uhr: Die vier Musketiere – Die Rache der Mylady aus dem Jahr 1974. Bis 23.55, ORF 3

20.15 SATIRE

Der König von Deutschland (D/F 2013, David Dietl) Thomas Müller ist total durchschnittlich. Genau das verhilft ihm zu einem neuen Job, nachdem er den alten als Texter für GPS-Ansagen verloren hat. Er erzählt seinem neuen Chef aus seinem Leben. Als Prototyp des Otto Normalverbraucher wird er zum Werkzeug für die Marktforschung. Seine Aussagen helfen Werbung und Politik. Dann dreht er den Spieß um. Bitterböse Satire mit Olli Dittrich und Veronica Ferres. Bis 21.45, Arte

22.05 DRAMA

All die schönen Pferde (All the Pretty Horses, USA 2000, Billy Bob Thornton) Der 19-jährige Cole (Matt Damon) muss sich entscheiden, wie es weitergeht mit ihm. Die Farm seines Großvaters soll verkauft werden. Gemeinsam mit seinem Freund Rawlins (Henry Thomas) macht er sich auf nach Mexiko. Dort finden die beiden Männer Arbeit auf der Ranch eines Großgrundbesitzers. Cole verliebt sich in dessen Tochter, alles scheint eitel Wonne. Aber nicht lange. Die Polizei verhaftet Cole und Rawlins. Ihnen wird ein Mord vorgeworfen. Bis 0.25, Servus TV

22.15 MAHLZEIT

Streetfood (1/2) ZDF-Korrespondenten Norman Odenthal und Thomas Reichart bereisen vier asiatische Länder und verkosten dort Spieße, Skorpione und eine deftige Suppe. Bis 23.00, ZDF

0.40 KURZFILM

Kurzschluss Das Filmmagazin zeigt unter anderem Claude Lelouchs Kurzfilm Rendezvous aus dem Jahr 1976. Bis 1.30, Arte