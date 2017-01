US-Industrie wächst zum Jahresende schneller als erwartet

Einkaufsmanager-Index stieg überraschend kräftig auf 54,7 Punkte von 53,2 im Vormonat

Washington – Die US-Industrie hat im Dezember deutlich Tempo aufgenommen und ist so stark gewachsen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanager-Index stieg überraschend kräftig auf 54,7 Punkte von 53,2 im Vormonat, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht.

Das Barometer signalisiert mit mehr als 50 Punkten Wachstum. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 53,6 Zählern gerechnet. "Der vierte Anstieg in Folge ist erfreulich", sagte Ökonom Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba. Dies bestätige das "Szenario eines fortgesetzten Wirtschaftswachstums". (APA/Reuters, 3.1.2017)