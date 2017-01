Neuer UN-Generalsekretär Guterres hat Arbeit aufgenommen

Der 67 Jahre alte frühere Ministerpräsident Portugals gilt als geschickter Verhandlungsführer

New York – Der Portugiese Antonio Guterres hat seinen ersten Arbeitstag als Generalsekretär der Vereinten Nationen absolviert. Es sei ihm eine Ehre, Kollege der UN-Mitarbeiter zu sein, sagte Guterres am Dienstag in New York. Oberstes Ziel seiner zunächst fünfjährigen Amtszeit sei, ein offenes Ohr für Sorgen und Ratschläge der UN-Mitarbeiter zu haben.

Zuvor hatte Guterres im Hauptgebäude der 193 Mitgliedstaaten zählenden Weltorganisation einen Kranz in Gedenken an UN-Mitarbeiter niedergelegt, die im Dienst ums Leben kamen.

Der 67 Jahre alte frühere Ministerpräsident Portugals (1995-2002) und ehemalige UN-Flüchtlingskommissar (2005-2015) gilt als geschickter Verhandlungsführer. Er spricht vier Sprachen fließend. Seine größte Herausforderung ist der Weg zum Frieden im Kriegsland Syrien.

Weil die UN am Wochenende in der Regel geschlossen sind und Neujahr in den USA als Feiertag am Montag nachträglich begangen wurde, fiel Guterres' erster Arbeitstag auf den Dienstag. (APA, 3.1.2017)