"Drive together": Neuer Markenauftritt von Mazda

Imagekampagne kommt von J. Walter Thompson und anderen Agenturen

Wien – Mit einem veränderten Markenauftritt startet Mazda ins neue Jahr. Mit dem Claim "Drive together" wirbt der Autokonzern in TV, Radio, Print und Online für die eigene Marke und gleichzeitig für den neuen MX-5 RF.

An der Kreation der Kampagne sind in Deutschland mehrere Agenturen beteiligt. Laut horizont.net sind das neben Stammbetreuer J. Walter Thompson (JWT) in Düsseldorf noch Syzygy in Frankfurt und Wunderman in Köln. In Österreich sind die Agenturen Mindshare Austria und Young & Rubicam involviert, berichtet horizont.at. (red, 3.1.2017)