Nilsson übernimmt Tour-de-Ski-Führung

Schwedin siegt in Oberstdorf – Teresa Stadlober beendete den Bewerb auf Rang 15.

Oberstdorf – Der Sieg auf der dritten Etappe der Tour der Ski ist am Dienstag an die Schwedin Stina Nilsson gegangen. Die 23-Jährige, die bereits die erste Etappe im Val Müstair für sich entschieden hatte, setzte sich in Oberstdorf im Skiathlon über 2 x 5 Kilometer im Zielsprint vor der US-Amerikanerin Jessica Diggins und der Norwegerin Heidi Weng durch. Teresa Stadlober beendete den Bewerb auf Rang 15.

Im Gesamtklassement übernahm Nilsson die Führung. Sie führt vier Sekunden vor Weng und 12,4 Sekunden vor deren Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg. Die bisherige Leaderin aus Norwegen fiel am Dienstag im Finale zurück, da sie einen Stockverlust zu beklagen hatte. Stadlober ist Gesamt-24., am Mittwoch wird das Programm in Oberstdorf mit der Verfolgung über 10 km fortgesetzt. (APA; 3.1.2016)