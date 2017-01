Erster aktueller Oscar-Screener im Netz aufgetaucht

Drama "Fences" findet sich auf einschlägigen Torrentseiten

Alle Jahre wiederholt sich das gleiche Spiel: Im Vorfeld der Oscar-Verleihung werden die nominierten Filme an die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verschickt, damit diese bestimmen können, welche Streifen die bekannteste Auszeichnung der Filmwelt erhalten sollen. Und ebenso sicher entkommen diese Kopien im Vorfeld ins Internet. Ende 2015 gelangten so sogar Filme ins Netz, bevor sie in Kinos zu sehen waren.

Fences

Dieses Jahr taucht nun mit "Fences" der erste dieser Filme auf einschlägigen Torrent-Seiten im Netz auf. Der Film, ein Drama in dem Denzel Washington die Hauptrolle spielt und die Regie führte, handelt von einer afroamerikanischen Familie, die in den 1950er Jahren in Pennsylvania ein nicht gerade einfaches Leben lebt. In Österreich kommt der Film im Februar in die Kinos.

kinocheck

Bei der Filmkopie handelt es sich um einen sogenannten DVD-Screener, also eine Kopie bei der das Ausgangsmaterial eine DVD war. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Tagen weiter Screener im Netz auftauchen. (red, 3.1. 2017)