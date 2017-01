Italien: Ausschreitungen nach Tod von Migrantin

Keine Anzeige nach Randale in Erstaufnahmezentrum bei Venedig

Rom/Venedig – Nachdem es in einem Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge in der norditalienischen Provinz Venedig am Montagabend zu Ausschreitungen gekommen war, will das italienische Innenministerium die Kontrollen und die Sicherheitsvorkehrungen in größeren Flüchtlingslagern verschärfen. Das verlautete am Dienstag aus dem Innenministeriumin in Rom.

25-Jährige in Dusche gestorben

Die Behörden zeigten sich wegen der Proteste besorgt. Nach dem Tod einer jungen Frau aus Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) randalierten Asylwerber und setzten Holzpaletten in Brand. 25 Mitarbeiter der Einrichtung verbarrikadierten sich daraufhin im Büro und konnten erst nach Stunden befreit werden, berichteten italienische Medien. Die Ausschreitungen endeten ohne dass es zu Anzeigen kam, berichteten italienische Medien am Dienstag.

Der Protest gegen die Bedingungen in dem Flüchtlingslager in der Ortschaft Cona begann am Montagnachmittag, nachdem eine 25-jährige Migrantin tot in der Dusche aufgefunden wurde. Die aufgebrachten Flüchtlinge drehten den Strom in dem Aufnahmezentrum ab und legten Feuer. Wegen der angespannten Situation schlossen sich die Mitarbeiter in den Verwaltungsräumlichkeiten ein, aus denen sie erst nach Mitternacht von der Polizei befreit werden konnten.

Vorwürfe der verzögerten Hilfsleistung

Die aufgebrachten Asylwerber warfen den Betreibern der Unterkunft vor, dass der jungen Frau aus Côte d’Ivoire zu spät Hilfe geleistet worden sei. Die Rettungskräfte wiesen die Vorwürfe zurück. Die Staatsanwaltschaft von Venedig ordnete eine Autopsie an, um die Todesursache festzustellen. In dem Erstaufnahmezentrum in einer aufgelassenen Militärbasis in der 3.000 Einwohner-Gemeinde Cona sind rund 1.400 Asylwerber untergebracht.

Zuletzt war es zu Bürgerprotesten gegen das Erstaufnahmezentrum, einen ehemaligen Militärstützpunkt, gekommen. Die Struktur besteht hauptsächlich aus Großzelten, in denen in Stockbetten hunderte Migranten schlafen. (APA, 3.1.2017)