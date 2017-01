Trump ernennt Reagan-Veteranen Lighthizer zum Handelsbeauftragten

Robert Lighthizer war in den 1980er-Jahren Vize-Handelsbeauftragter

Washington – Der künftige US-Präsident Donald Trump verlässt sich in seiner Handelspolitik auf einen Politikveteranen aus der Amtszeit von Ronald Reagan in den 1980er Jahren. Der Republikaner ernannte Robert Lighthizer zum Handelsbeauftragten, wie sein Team am Dienstag mitteilte.

Es sei zu erwarten, dass Trump Robert Lighthizer zum Handelsbeauftragten ernenne, hieß es am Dienstag aus dem Umfeld Trumps. Lighthizer werde vermutlich aber nicht der Architekt der Handelspolitik sein: Diese Aufgabe hat nach Angaben eines Trump-Sprechers der 79-jährige Milliardär Wilbur Ross, der Handelsminister werden soll.

Der Anwalt Lighthizer war in den 80er Jahren Vize-Handelsbeauftragter im Rang eines Botschafters, wie aus der Internetseite der Kanzlei Skadden Arps heißt, wo er als Partner arbeitet. In den vergangenen Jahrzehnten war er für US-Klienten in Anti-Dumping-Fällen tätig und kämpfte für einen offenen Zugang zu ausländischen Märkten. Trump hat sich im Wahlkampf dafür ausgesprochen, internationale Freihandelsabkommen neu auszuhandeln. Der Milliardär hat zudem Unternehmen scharf dafür kritisiert, US-Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. (Reuters, 3.1.2017)