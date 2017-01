CES: LG zeigt (fast) ausrollbares Display

Seit Jahren werden auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas neue Displays gezeigt. Dieses Jahr, die Elektronikmesse startet am Donnerstag, zeigt der südkoreanische Konzern LG ein Display, das sich teilweise aufrollen lässt. Die Wallpaper-OLEDs genannten Geräte sollen hauptsächlich als Werbeflächen sowie als TV-Display zum Einsatz kommen.

Sie werden voraussichtlich mit 1,65 Meter und 1,95 Meter Diagonale (65 Zoll und 77 Zoll) angeboten und werden mit Magneten an der Wand befestigt. Zusätzlich will man eine von der Decke schwebende Dual-View-Variante anbieten, bei der zwei OLEDs zusammengefügt werden. Weitere technische Details hat LG noch nicht verraten. Ein Video über die Wallpaper-OLEDs hat LG bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht. (red, 3.1.2017)

