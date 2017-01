Istanbul-Anschlag: Zwei Festnahmen am Atatürk-Flughafen

Mutmaßlicher Attentäter soll aus Kirgisien stammen und seit November in Konya registriert gewesen sein

Istanbul/Athen – Drei Tage nach dem Terroranschlag auf den Istanbuler Nachtklub Reina hat die türkische Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Sie seien am Eingang des Abflugterminals des Atatürk-Flughafens festgenommen worden, meldete die Nachrichtenagentur Dogan am Dienstag. Sie sollen in Zusammenhang mit dem Angriff in der Neujahrsnacht stehen, bei dem 39 Menschen getötet wurden, wie die türkische Sender NTV berichtete. Ob der mutmaßliche Attentäter unter den Festgenommen ist, war zunächst nicht bekannt.

Zuvor hatte die Polizei offenbar bereits die Identität des mutmaßlichen Angreifers ermittelt. Dabei soll es sich um den kirgisischen Staatsbürger Iakhe Mashrapov handeln. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat ihn in einer Bekennermitteilung einen "Helden des Kalifats" genannt.

Er soll sich Medienberichten vom Dienstag zufolge im November vergangenen Jahres mit seiner Frau und zwei Kindern im türkischen Konya registriert haben, einer konservativen Großstadt in Zentralanatolien. Die Polizei nahm die Familie fest. Nach dem mutmaßlichen Attentäter fahndet sie weiter.

Video vom Taksim-Platz

Mashrapov habe eine professionelle Ausbildung als Soldat und könnte in Syrien gekämpft haben, so hieß es. Zudem ist ein Video, das er mit seinem Mobiltelefon aufnahm, aufgetaucht, Mashrapov filmte sich selbst auf dem Taksim-Platz in Istanbul. Die Ermittler haben damit deutlich bessere Porträtbilder des mutmaßlichen Angreifers als zuvor. Bei dem Anschlag in der Neujahrsnacht wurden 39 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt. (mab, Reuters, AFP, 3.1.2017)