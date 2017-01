Verdächtiger in Haft

Perchtoldsdorf – Ein Gewaltverbrechen in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) hat zwei Todesopfer gefordert. Ein Verdächtiger sei in Haft, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag in der Früh auf Anfrage mit.

Die Tat dürfte im Familienkreis begangen worden sein. Schauplatz der Tat war ein Wohnhaus in der Gemeinde südlich von Wien. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 3.1.2017)