Gewaltverbrechen mit zwei Toten in Perchtoldsdorf

Sohn als Tatverdächtiger festgenommen – Opfer im Alter von 85 und 75 waren pflegebedürftig

Perchtoldsdorf – In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ist Dienstagfrüh ein Ehepaar das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Mann (85) und die Frau (75) wurden im Schlafzimmer ihres Wohnhauses mit einem Baseballschläger getötet, teilte die Polizei mit. Als Tatverdächtiger gilt der Sohn (48) der Opfer. Er war geständig und wurde festgenommen.

Der 48-Jährige habe in der Früh selbst den Notruf 133 gewählt, von der Tat berichtet und sich in der Folge von Beamten der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf widerstandslos festnehmen lassen, sagte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion NÖ. Die pflegebedürftigen Eltern waren laut Spurensicherung durch massive Schläge auf die Köpfe getötet worden. Die Leichen wurden noch am Vormittag abtransportiert.

Die Einvernahme des 48-Jährigen begann laut Baumschlager in den Mittagsstunden. Die Befragung sollte u.a. Klärung hinsichtlich des Motives für die Familientragödie bringen. (APA, 3.1.2017)