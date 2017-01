Rache, Tod und Wickel: Was das Serienjahr bringt

tv guide

Tief fliegen die Hackeln in The Good Fight, der Nachfolgeserie von The Good Wife auf CBS ab Mitte Februar. Christine Baranski (Cybill, Mamma Mia) bekommt die längst fällige Serie als Anwältin ohne Furcht und Tadel. Große Namen werden auch 2017 das US-Fernsehen bereichern: Julia Roberts spielt in "Today Will Be Different", Amazon hat Julianne Moore und Robert De Niro für ein Serienprojekt gewonnen. Purity erzählt die Geschichte eines jungen Abenteurers nach dem Buch von Jonathan Franzen. Bond-Darsteller Daniel Craig ist auch an Bord.