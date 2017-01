Leicester bleibt weiter ohne Auswärtssieg

0:0 in Middlesbrough brachte immerhin den dritten Punkt

Middlesbrough – Englands Fußball-Meister Leicester City steht nach einem torlosen Remis am Montagnachmittag beim Tabellen-16. in Middlesbrough weiter ohne Auswärtssieg in der Premier League da. Es war erst der dritte Meisterschafspunkt des Clubs von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs, der auf der linken Abwehrseite durchspielte, in der Fremde.

Leicester verbesserte sich damit vorerst auf Platz 14. Der Vorsprung der "Foxes" auf die Abstiegszone betrug vor den weiteren Spielen der 20. Runde, die erst am Mittwochabend abgeschlossen wird, sieben Zähler. (APA; 2.1.2016)