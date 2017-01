Leicester bleibt weiter ohne Auswärtssieg

Liverpool nur 2:2 bei Sunderland – ManCity siegte

Middlesbrough/Sunderland – Nach vier Siegen in Serie in der Premier League hat sich Liverpool am Montag bei Sunderland mit einem 2:2 begnügen müssen. Die "Reds" könnten im Kampf um Platz eins damit weiter Boden auf Chelsea verlieren. Der Spitzenreiter liegt fünf Zähler voran und ist erst Mittwoch bei Tottenham im Einsatz. Weiters rückte Manchester City wieder näher. Die Citizens gewannen gegen Burnley mit 2:1.

Liverpool legte in Sunderland durch Daniel Sturridge (19.) und Sadio Mane (72.) zweimal vor, konnte den Dreier aber dennoch nicht einfahren. Ex-Salzburg-Profi Mane verursachte einen Hands-Elfmeter, den Jermain Defoe in der 84. Minute erfolgreich verwertete. Englands ehemaliger Teamstürmer hatte bereits zuvor den 1:1-Ausgleich (25.) für den Drittletzten per Elfer erzielt.

ManCity holte trotz einstündiger Unterzahl den anvisierten Heimsieg über Mittelständler Burnley. Fernandinho wurde in der 32. Minute nach einem wilden Tackling mit Rot des Feldes verwiesen. Gael Clichy (58.) und der eingewechselte Sergio Aguero (62.) trafen dennoch nach Seitenwechsel verdientermaßen für die Himmelblauen.

Nach dem Anschlusstor von Ben Mee (70.) kam im Finish aber noch einmal Spannung auf. City, das in Liverpool am Wochenende mit 0:1 unterlegen war, verteidigte den Sieg aber erfolgreich.

Leicester torlos

Leicester City steht in der Premier League nach einem torlosen Remis am Montagnachmittag beim Tabellen-16. in Middlesbrough weiter ohne Auswärtssieg da. Es war erst der dritte Meisterschaftspunkt des Meisters auf fremdem Platz. Christian Fuchs spielte dabei auf der linken Abwehrseite durch.

Leicester verbesserte sich damit vorerst auf Platz 14. Der Vorsprung der "Foxes" auf die Abstiegszone betrug vor den weiteren Spielen der 20. Runde, die erst am Mittwochabend abgeschlossen wird, sieben Zähler. (APA, 2.1.2017)