40 Jahre "Star Wars" – "A New Hope" in 4K

"Rogue One"-Regisseur Edwards berichtet von einer restaurierten Fassung des ersten Films

1977 flimmerte der erste Film der "Star Wars"-Reihe über die Kinoleinwände und zog von da an ein Millionenpublikum in seinen Bann. Zum 40. Jubiläum könnte "Star Wars: A New Hope" in hoher 4K-Auflösung neu veröffentlicht werden.

Vorführung bei Vorbereitungen auf "Rogue One"

Gareth Edwards, Regisseur von "Rogue One: A Star Wars Story" erzählte in einem Interview mit dem Filmmagazin "Little White Lies" über seine Vorbereitungen auf den Filmdreh. Bei einer Vorführung des ersten Films sei ihm und Kollegen bei Lucasfilm in San Francisco die 4K-Version gezeigt werden.

Edwards zeigt sich von der restaurierten Fassung schwer begeistert. Ob und wann Episode IV in 4K ins Kino kommt oder auf Blu-ray veröffentlicht wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Unklar ist auch, ob die Originalversion die höhere Auflösung verpasst bekommen hat oder die "Special Edition" von 1997, bei der Filmeffekte überarbeitet wurden und neue Filmszenen hinzukamen.

"Star Wars 8" im Dezember mit Carrie Fisher

Der Filmableger "Rogue One: A Star Wars Story" wird seit Dezember 2016 in den Kinos gezeigt. Im Dezember 2017 folgt wieder ein Teil der Haupthandlung. Er steht für viele Fans jedoch unter traurigen Vorzeichen: Am 27. Dezember ist "Star Wars"-Star Carrie Fisher gestorben. Sie tritt trotzdem noch einmal als Prinzessin Leia auf. Ihre Dreharbeiten für "Star Wars 8" waren bereits abgeschlossen. Der offizielle Titel der Fortsetzung ist noch nicht bekannt (br, 2.1.2017)