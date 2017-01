Hypo NOE hat Mehrheit an Immo-Tochter verkauft

Mehrere Investoren haben insgesamt 52 Prozent der NOE Immobilien Development AG erworben

St. Pölten – Die bisherige Alleineigentümerin Hypo NOE Gruppe Bank AG hat wie geplant die Mehrheit an der 2015 gegründeten NOE Immobilien Development AG (NID) verkauft. Mehrere – private und institutionelle – Investoren haben insgesamt 52 Prozent der Gesellschaftsanteile erworben, hieß es in einer Aussendung am Montag. Die Hypo NOE Gruppe Bank AG hält 48 Prozent der Unternehmensanteile.

Die NID ist auf Wohnbau und Stadtteilentwicklungsprojekte in Niederösterreich und Wien spezialisiert und verfügt laut eigenen Angaben über ein Projektvolumen von mehr als 220 Mio. Euro. Die neue Eigentümerstruktur wirkt sich der Aussendung zufolge positiv auf das operative Geschäft der NID aus, weil bisher bestehende bankrechtliche Beschränkungen und damit verbundene Restriktionen für den Umfang der Entwicklungsaktivitäten wegfallen würden. (APA, 2.1.2016)