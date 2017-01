Startenor Jonas Kaufmann nach Gesundheitsproblemen vor Comeback

Er ist vier Monate nicht auf einer Bühne gestanden

Rom/Paris – Der deutsche Startenor Jonas Kaufmann plant nach einer viermonatigen Krankheit sein Comeback bei den Aufführungen des 'Lohengrin' an der Opera de Paris am 18. Jänner. "Es war wirklich hart. Ich liebe Singen und ich war noch nie zu einer derart langen Pause gezwungen. Es war nicht einfach", sagte Kaufmann im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Montag.

Hämatom auf den Stimmbändern

Der Künstler hatte in den letzten Monaten wegen eines Hämatoms auf den Stimmbändern mehrere Aufführungen absagen müssen. "Ich habe versucht, geduldig zu sein und den Anweisungen des Arztes zu folgen. Ich habe den Klatsch über meine Gesundheit ignoriert", so Kaufmann.

Jetzt arbeite er hart an seinem Comeback. "Ich bin glücklich wie ein Kind. Der Arzt hat klar gesagt, dass ich ruhig, Schritt für Schritt wieder starten kann. Eine Oper zu singen, ähnelt einer sportlichen Spitzenleistung", so Kaufmann. (APA, 2.1.2017)