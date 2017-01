Ustjugow baut Vorsprung bei Tour de Ski aus

Russe siegt auch im Klassik-Massenstart, Teresa Stadlober bei Damen weiter nicht im Spitzenfeld

Val Müstair – Der Russe Sergej Ustjugow hat seine Gesamtführung in der Tour de Ski mit dem zweiten Sieg im zweiten Bewerb ausgebaut. Der Sprintgewinner des Vortages setzte sich im Val Müstair in Abwesenheit seiner doping-suspendierten Landsleute im 10-km-Klassikmassenstart vor Titelverteidiger Martin Johnsrud Sundby (1,9 Sek.) und Didrik Tönseth (2,3) aus Norwegen durch.

Bester ÖSV-Läufer im Val Müstair war Bernhard Tritscher mit fast einer Minute Rückstand auf Rang 39. Der Salzburger und auch Dominik Baldauf versuchten es im Gegensatz zu den Stars erfolglos mit Skating-Skiern. In der kräfteraubenden Doppelstockschub-Technik verloren sie auf der kupierten Strecke nach forschem Beginn aber bald den Anschluss. Im Gesamtklassement rutschte Tritscher vom 20. auf den 28. Platz zurück.

Ustjugow führt nach seinem ersten Weltcuperfolg in der klassischen Technik vor dem Skiathlon in Oberstdorf am Dienstag 18,9 Sekunden vor Sundby. Dritter ist der Kanadier Alex Harvey (+59,6 Sek.).

Bei den Damen hat die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg die zweite Etappe der Tour de Ski gewonnen und damit die Gesamtführung übernommen. Die 26-Jährige siegte im Massenstart über 5 Kilometer im klassischen Stil. Zweite wurde im Val Müstair ihre Teamkollegin Heidi Weng, auf Rang drei lief die Finnin Krista Pärmäkoski.

Die Salzburgerin Teresa Stadlober wurde 33. und verbesserte sich in der Tour-Gesamtwertung um vier Positionen auf Rang 39. Ihre Landsfrau Nathalie Schwarz landete an der 60. Stelle und belegt in der Gesamtwertung Platz 61. (APA, 1.1.2017)

Ergebnisse Tour de Ski der Langläufer vom Sonntag im Val Müstair (SUI):

Herren, Massenstart 10 km klassisch: 1. Sergej Ustjugow (RUS) 24:50,0 Min. – 2. Martin Johnsrud Sundby (NOR) +1,9 Sek. – 3. Didrik Tönseth (NOR) 2,3 – 4. Sjur Röthe (NOR) 3,3 – 5. Dario Cologna (SUI) 5,5 – 6. Matti Heikkinen (FIN) 5,6. Weiter: 39. Bernhard Tritscher (AUT) 54,4 – 45. Max Hauke (AUT) 1:11,6 Min. – 49. Dominik Baldauf (AUT) 1:25,0.

Gesamtwertung Tour de Ski nach 2 von 7 Etappen: 1. Ustjugow 26:26,2 Min. – 2. Sundby + 18,9 Sek. – 3. Alex Harvey (CAN) 59,6. Weiter: 28. Tritscher 2:16,1 Min. – 46. Baldauf 2:51,7 – 47. Hauke 2:53,3

Weltcupstand nach 11 von 32 Bewerben: 1. Sundby 636 Punkte – 2. Finn Haagen Krogh (NOR) 455 – 3. Emil Iversen (NOR) 367. Weiter: 81. Tritscher 12 – 89. Baldauf 8

Damen, Massenstart 5 km klassisch: 1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 13:21,2 Min. – 2. Heidi Weng (NOR) + 7,0 Sek. – 3. Krista Pärmäkoski (FIN) 11,4 – 4. Nadine Fähndrich (SUI) 24,6 – 5. Stina Nilsson (SWE) 25,1 – 6. Anne Kyllönen (FIN) 26,0. Weiter: 33. Teresa Stadlober 1:01,5 Min. – 60. Nathalie Schwarz (beide AUT) 2:07,0

Gesamtwertung Tour de Ski nach 2 von 7 Etappen: 1. Östberg 15:40,7 – 2. Weng + 10,3 Sek. – 3. Nilsson 23,8. Weiter: 39. Stadlober 2:25,6 Min. – 61. Schwarz 3:38,2

Weltcupstand nach 11 von 32 Bewerben: 1. Weng 743 Pkt. – 2. Östberg 703 – 3. Parmakoski 522. Weiter: 16. Stadlober 137