Durchblicker.at: Kunden können sich bis zu 300 Euro ersparen

Online-Tarifvergleichsportal zeigt, dass man derzeit günstig mit dem Handy telefonieren und surfen kann

Dass man in Österreich derzeit günstig mit dem Handy telefonieren und surfen kann bestätigt das Online-Tarifvergleichsportal durchblicker.at mit seinem aktuellen Sparguide. "Wer monatlich 1.000 Minuten telefoniert, 300 SMS verschickt und 5 Gigabyte LTE-Datenvolumen verbraucht, kann mit dem richtigen Tarif 2017 bis zu 300 Euro sparen – bei intensiverer Handy-Nutzung sogar noch mehr", heißt es darin.

Neue Anbieter sorgen für niedrige Tarife

Der Grund für die günstigen Tarife sind neue Anbieter am Markt. 2016 sind in Österreich sieben neue dazugekommen und für dieses Jahr stehen weitere bereits in den Startlöchern. (red, 1.1.2017)