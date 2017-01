Historischer NBA-Rekord für James Harden

Houston-Superstar mit einem noch nie da gewesenen Monster Triple-Double: 53 Punkte, 16 Rebounds und 17 Assists

Houston (Texas) – Basketball-Star James Harden hat am Samstag mit einer historischen Leistung geglänzt. Der Guard der Houston Rockets erzielte beim 129:122 über die New York Knicks 53 Punkte und kam zudem auf 16 Rebounds und 17 Assists. Nie zuvor hatte ein Spieler in der NBA mindestens 50 Punkte, 15 Rebounds und 15 Assists in einer Partie erreicht.

"Wenn ich mir das anschaue, ist es unglaublich. Diese ganze Saison ist bisher unglaublich", meinte der 27-jährige US-Amerikaner. Houston liegt mit 26 Siegen aus 35 Spielen derzeit auf dem dritten Rang in der Western Conference.

Harden wird als aussichtsreicher Kandidat für den Titel des wertvollsten Spielers der Liga gehandelt. "Er ist einer der großartigsten Spieler der Geschichte", schwärmte Rockets-Besitzer Leslie Alexander bei ESPN. "Niemand zuvor hat das geschafft. Das andere Team hat hart gespielt und alles getan, um ihn zu stoppen – und sie haben es einfach nicht geschafft." (APA, 1.1.2017)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Houston Rockets – New York Knicks 129:122, Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 98:112, Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 96:116, Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 109:121, Utah Jazz – Phoenix Suns 91:86, Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 114:88.