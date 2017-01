Grabner-Assist bei 6:2-Sieg der Rangers

Gegen NHL-Schlusslicht Colorado

Denver (Colorado) – Der Kärntner Michael Grabner hat am Samstag in der National Hockey League (NHL) eine Torvorlage zum 6:2-Auswärtserfolg der New York Rangers gegen Schlusslicht Colorado Avalanche beigetragen. Der Stürmer bereitete den letzten Treffer der Partie (54.) vor, er hält nach 38 Saisonspielen bei 20 Scorerpunkten (14 Tore, 6 Assists). Matchwinner war Chris Kreider mit einem Hattrick. (APA 1.1.2017)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Samstag:

Colorado Avalanche – New York Rangers (Grabner/1 Assist) 2:6, Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets 2:4, Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes 3:1, Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 4:3 n.V., Dallas Stars – Florida Panthers 1:3, Edmonton Oilers – Vancouver Canucks 2:3 n.P., Los Angeles Kings – San Jose Sharks 3:2, Boston Bruins – Buffalo Sabres 3:1, New Jersey Devils – Washington Capitals 2:6, Winnipeg Jets – New York Islanders 2:6, Calgary Flames – Arizona Coyotes 4:2.