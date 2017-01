Mehrere Frauen in Innsbruck sexuell belästigt

Eine Gruppe von fünf bis sechs Männern soll am Marktplatz wiederholt Frauen massiv bedrängt und belästigt haben

Zu mehreren sexuellen Übergriffen ist es bei den Silvesterfeiern in Innsbruck gekommen. Wie die Polizei am Neujahrstag berichtete, soll eine Gruppe von fünf bis sechs Männern am Marktplatz wiederholt Frauen massiv bedrängt und sexuell belästigt haben. Die Polizei ermittelt.

Die Opfer waren Polizeiangaben zufolge aus Deutschland, Rumänien und Italien. Die Männer wurden als "ausländisch aussehend" beschrieben. Zu den Übergriffen kam es zwischen 23.30 und 1.30 Uhr. (APA, 1.1.2017)