Ski-Weltcup-Bewerbe der Damen und Herren gesichert

Wengen/Maribor – Die alpinen Ski-Weltcup-Bewerbe der Damen in Maribor (7. und 8. Jänner) und der Herren in Wengen (13. bis 15. Jänner) sind gesichert. Nach einer Schneekontrolle gab es Grünes Licht, teilte die FIS am Samstag mit. Die Damen tragen in Slowenien einen Riesentorlauf und einen Slalom aus, die Herren absolvieren im Schweizer Ski-Ort eine Kombination, eine Abfahrt und einen Slalom. (APA, 31.12.2016)