Freilos für Thiem zum Auftakt in Brisbane

Als Nummer vier gesetzter Niederösterreicher bekommt es im Achtelfinale mit Groth oder Herbert zu tun

Brisbane – Der Weltranglistenachte Dominic Thiem startet mit einem Freilos in das mit 495.630 Dollar dotierte ATP-Hartplatzturnier in Brisbane. Der als Nummer vier gesetzte Niederösterreicher bekommt es im Achtelfinale mit dem Sieger der Partie zwischen dem Australier Sam Groth und dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert zu tun.

Gegen Groth führt der 23-jährige Thiem im Head-to-Head mit 2:0, gegen Herbert hat er auf der Tour noch nie gespielt.

In Brisbane topgesetzt ist der Kanadier Milos Raonic, es folgen der Schweizer Stan Wawrinka, der Japaner Kei Nishikori und Thiem. Der Österreicher wird auch im Doppel antreten, er trifft mit Partner Nishikori in Runde eins auf die topgesetzten Henri Kontinen/John Peers (FIN/AUS).

Thiem hat sich nach Saisonende und einem kurzen Malediven-Urlaub in der Nähe von Andeje auf Teneriffa auf die Saison vorbereitet. Am Stefanitag flog er nach Australien. Dort stehen der Reihe nach Brisbane, Sydney und die Australian Open in Melbourne auf dem Programm. (APA, 31.12.2016)