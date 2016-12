Sänger Schade wird "Honorary Officer of the Order of Canada"

Für seine "Leistungen als berühmter Tenor und seine Beiträge für die Opernwelt"

Wien/Ottawa – Kammersänger Michael Schade wird "Honorary Officer of the Order of Canada". Er wird für seine "Leistungen als berühmter Tenor und seine Beiträge für die Opernwelt" ausgezeichnet, teilte die Wiener Staatsoper mit, wo Schade heute, Samstag in der traditionellen Silvestervorstellung von der "Fledermaus" zum ersten Mal den Eisenstein singt.

Der in Deutschland geborene Schade, der seit seiner frühen Jugend in Kanada lebt, wird die Auszeichnung im Laufe des kommenden Jahres entgegennehmen, in dem Kanada den 150. Jahrestag seiner Staatsgründung feiert. Die Aufnahme in den "Order of Canada" gilt als eine der höchsten Auszeichnungen des Landes.

In einem von der Staatsoper übermittelten Statement bezeichnete Schade die Auszeichnung als "große Ehre" und erinnert an die "unglaubliche Unterstützung", die er in seiner musikalischen Ausbildung und Karriere in Kanada bekommen habe. (APA, 31.12.2016)